Нахабний бізнес-літак із Білорусі вирішив випробувати ППО та пролетів над Україною (фото)

Це уже не перший подібний випадок

Літак у повітряному просторі України вкотре зафіксували радари. Повітряне судно з бортовим номером BRU8703 (реєстраційний номер EW-301PJ) здійснило політ із Мінська (Білорусь) до Єревану (Вірменія).

За даними моніторингових систем, літак моделі Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 із серійним номером 8057 та кодом Mode-S 510055 перетнув закритий повітряний простір України. Судно успішно приземлилося в аеропорту Єревану о 20:48 за місцевим часом.

Ось як виглядав політ літака територією України:

Останнє відоме місцеперебування літака було зафіксовано біля Горно-Алтайська у Російській Федерації.

Варто зазначити, що повітряний простір в Україні закритий з початку повномасштабного вторгнення. Попри це, радари часто фіксують літаки над територією нашої країни.

Цивільні повітряні судна зазвичай використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами протиповітряної оборони. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Фахівці називають кілька можливих причин появи таких даних: передача спотворених координат про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання засобів радіоелектронної боротьби або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Також раніше "Телеграф" писав, що над Україною помітили загадковий приватний літак. Він приземлився у Молдові.