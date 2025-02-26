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Літаки з Москви пролетіли над Україною на роковини війни? Що відомо про загадкові рейси (карта)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Літак над Україною Новина оновлена 26 лютого 2025, 08:26
Літак над Україною. Фото Колаж "Телеграфу"

Один з них приземлився у Стамбулі

Над Україною могли пролетіти два пасажирських літаки, які прямуючи з Москви, порушили закритий повітряний простір. Таке трапляється не вперше, адже портали регулярно фіксують борти над різними областями.

За даними сайту Flightradar24, загадковий політ відбувся у понеділок, 24 лютого, на треті роковини повномасштабного вторгнення Росії. Над західною Україною було зафіксовано два борти — LMU616 та TK412.

Літак рейсу TK412 В738 о 2:15 вилетів з Москви та о 6:09 приземлився у Стамбулі. Протягом тригодинного польоту, за даними порталу, борт міг порушити повітряний простір України та пролетіти майже над Львом. Борт належить Turkish Airlines, турецькій авіакомпанії.

Другий борт А321 рейсу LMU616 вилетів з Москви о 3:04 ранку, проте дата та місце його приземлення засекречені. Відомо, що літак належить до компанії AlMasria Universal Airlines — єгипетська приватна компанія. Зауважимо, що за даними порталу борти цієї компанії здійснюють внутрішні рейси до Каїру.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною залишається закритим. При цьому моніторингові сервіси вже неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими містами.

Причин цього може бути кілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасажирський літак з Москви пролетів над Донбасом та залетів у Крим.

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#Україна #Літак #Пасажирський літак