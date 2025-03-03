Наглый бизнес-самолет из Беларуси пролетел над Украиной? Как такое возможно (фото)

Это уже не первый подобный случай

Самолет в воздушном пространстве Украины в очередной раз зафиксировали радары. Воздушное судно с бортовым номером BRU8703 (регистрационный номер EW-301PJ) совершило полет из Минска (Беларусь) в Ереван (Армения).

По данным мониторинговых систем, самолет модели Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 с серийным номером 8057 и кодом Mode-S 510055 пересек закрытое воздушное пространство Украины. Судно успешно приземлилось в аэропорту Еревана в 20:48 по местному времени.

Вот как выглядел полет самолета по территории Украины:

Последнее известное местонахождение самолета было зафиксировано у Горно-Алтайска в Российской Федерации.

Следует отметить, что воздушное пространство в Украине закрыто с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на это, радары часто фиксируют самолеты над территорией нашей страны.

Гражданские воздушные суда обычно используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами противовоздушной обороны. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Специалисты называют несколько возможных причин появления следующих данных: передача искаженных координат о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании средств радиоэлектронной борьбы или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Также ранее "Телеграф" писал, что над Украиной заметили загадочный частный самолет. Он приземлился в Молдавии.