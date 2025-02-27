Перевозив VIP-гостей? Над Україною помітили загадковий приватний літак (карта)

У результаті літак приземлився у Молдові

У небі над Україною було зафіксовано загадковий літак, який пролетів над Івано-Франківською та Чернівецькою областями. Йдеться про приватний борт Phenom 300E.

Відповідна інформація з’явилася на сайті Flightradar24, який дозволяє відстежувати більшість літаків, що здійснюють приватні, чартерні та цивільні авіарейси в режимі реального часу. Там зазначено, що дивний політ було помічено 23 лютого і в результаті літак здійснив посадку в Кишиневі (Молдова).

Бізнес-джет міг перевозити vip-гостей, оскільки цей борт активно використовується для перельотів на відпочинок, vip подорожей, бізнес рейсів і характеризується підвищеною безпекою, комфортом, надійністю.

Варто додати, що Phenom 300E вважається найшвидшим та далекобійнішим літаком з одним пілотом. Його максимальна швидкість становить 988 км/год, а дальність польоту — 3723 км.

Phenom 300E. Фото: embraer.com

Важливо, що з початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір над Україною закрито. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у річницю війни над Україною могли пролетіти літаки із Москви. Над західною Україною було зафіксовано два борти – LMU616 та TK412.