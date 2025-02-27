Заказник не завада: поряд з елітним селищем київської "знаті" збудують гаражі для яхт

Вже отримано дозвіл від Департаменту охорони культурної спадщини КМДА

У Києві на території ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів" після трьох років повномасштабної війни розпочнуть будівництво елінгів (гаражів для яхт). Точна адреса майбутнього яхт-клубу: вулиця Лютнева, 58ж.

Поблизу розташовано будинки столичних депутатів. Про це київський активіст, співзасновник пам’яткоохоронного хаба "Цегла" та волонтер ГО "Карта Реновації" Дмитро Перов написав у Facebook.

"Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив Віталію Кличку будівництво елінгів на території ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів"", – йдеться у публікації.

За його словами, поруч знаходиться елітний дачний кооператив "Коник", де володіють нерухомістю депутати Київської міської ради. Серед них є фігурант нещодавніх розслідувань команди BIHUS.Info Володимир Прокопов.

"Очевидно, що яхт-клуб, на третій рік війни, будують саме для їхнього комфортного відпочинку", — пише Перов.

Нагадаємо, на початку лютого НАБУ та САП провели у Києві операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді.