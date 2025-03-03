Погода на 8 Марта порадует украинцев: где будет до +18

Ночных морозов уже не будет

В Украине на праздник 8 Марта будет теплая погода. В некоторые области придет небольшое потепление, а осадки в этот день не ожидаются.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики сообщают, что в среднем в Международный женский день температура воздуха будет держаться на уровне +13.. +15 градусов в дневное время.

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В западной части страны столбики термометров поднимутся до +18 градусов. В центре ожидается до +14..+15 градусов, в северных областях будет от +12 до +14, на востоке — от +10 до +13 градусов, а на юге — до +15.. +16.

Ночью уже не будет морозов. Однако в некоторых областях температура может падать всего до +1 градуса, например, в Харьковской области.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя,