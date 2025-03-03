Мир в обмін на території: у Трампа заговорили про необхідність поступок від України

Поступки потрібні і від України, і від Росії

Адміністрація президента Трампа заявила, що мирна угода щодо України передбачатиме територіальні поступки Києва в обмін на гарантії безпеки. В контексті останніх, поступки знадобляться вже від Росії.

Про це в інтерв’ю CNN заявив радник американського президента з питань державної безпеки Майк Волтц. За його словами, Вашингтон очікує, що Україна погодиться на компроміси, оскільки "терпіння американського народа та їхні кошти не безмежні".

Волтц зазначив, що у США розглядають можливість мирної угоди, яка передбачатиме компроміси з обох сторін.

"Ця війна має закінчитися, і для цього знадобляться поступки щодо території. Також знадобляться поступки з боку Росії щодо гарантій безпеки. Всі сторони мають сісти за стіл переговорів, і ми докладаємо значних зусиль, щоб рухати ці переговори вперед", – сказав він.

За словами Волтца, Білий дім розчарований тим, що Україна не погодилася на угоду щодо корисних копалин, яка, за задумом Вашингтона, мала б стати частиною майбутньої мирної угоди.

"Ми підготували угоду щодо корисних копалин, яка б зв’язала Україну та США економічно на десятиліття вперед, змінила б формат нашої допомоги та дозволила б американським платникам податків отримувати фінансову вигоду. Вона була готова до підписання у п’ятницю, але цього не сталося", – сказав Волтц.

Він також наголосив, що президент Трамп дав чітко зрозуміти: Києву потрібно змінити підхід до переговорів, оскільки збереження нинішньої позиції може ускладнити подальші відносини з Вашингтоном.

"Якщо стане очевидно, що його особисті чи політичні мотиви розходяться з припиненням бойових дій у його країні, це стане великою проблемою", – заявив Волтц.

Він також зазначив, що США не підтримують вступ України в НАТО, адже це автоматично означало б участь американських військових у конфлікті.

"Зараз головне – не обговорювати деталі гарантій безпеки, а змусити всі сторони сісти за стіл переговорів. Це має бути не тимчасове, а постійне завершення війни. І головну роль у гарантіях безпеки має відігравати Європа", – додав радник президента США.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія та Франція можуть направити своїх військових до України після укладання перемир’я. Проте для цього їм потрібні гарантії безпеки з боку США.