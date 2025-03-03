"Час не на його боці": У Трампа зробили гучну заяву про Зеленського та перемовини

У Білому домі зробили кілька яскравих заяв

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що Володимир Зеленський наразі не готовий до переговорів про мир, але час грає не на його користь. У Білому домі наголосили, що Києву слід почати діалог.

Про це повідомив радник американського президента з питань державної безпеки Майк Волтц в етері FoxNews. За словами представників адміністрації Трампа, "терпіння і гаманці США не безмежні", а отже Вашингтон очікує від України більш чіткої позиції стосовно переговорного процесу.

"Час не на стороні того, щоб продовжувати цей конфлікт. Терпіння американського народу не є безмежним, і наші запаси і боєприпаси не безмежні, щоб нам вистачило на всі види непередбачуваних подій по всьому світу. Тому час казати – зараз", – заявив Волтц.

Крім того, у Трампа зазначили, що Зеленський нібито втратив шанс "економічно зв’язати США та Україну на покоління вперед". Водночас президент США готовий повернутися до переговорів із Зеленським, але лише за умови, що український лідер перегляне свою позицію.

Раніше повідомлялося, що Трамп обговорить призупинення або скасування військової допомоги Україні. Це може статись включно з озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Байдена. Представник адміністрації Трампа повідомив, що Трамп зустрінеться в понеділок зі своїми головними помічниками з національної безпеки, в тому числі з державним секретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гегсетом, щоб розглянути та, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.