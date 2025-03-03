Мир в обмен на территории: у Трампа заговорили о необходимости уступок от Украины

Уступки нужны и от Украины, и от России

Администрация президента Трампа заявила, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать территориальные уступки Киева в обмен на гарантии безопасности. В контексте последних уступки понадобятся уже от России.

Об этом в интервью CNN заявил советник американского президента по вопросам государственной безопасности Майк Уолтц. По его словам, Вашингтон ожидает, что Украина согласится на компромиссы, поскольку "терпение американского народа и их средства не безграничны".

Волтц отметил, что в США рассматривают возможность мирного соглашения, предусматривающего компромиссы с обеих сторон.

"Эта война должна закончиться, и для этого понадобятся уступки по территории. Также понадобятся уступки со стороны России по гарантиям безопасности. Все стороны должны сесть за стол переговоров, и мы прилагаем значительные усилия, чтобы двигать эти переговоры вперед", – сказал он.

По словам Волтца, Белый дом разочарован тем, что Украина не согласилась на соглашение относительно полезных ископаемых, которое, по замыслу Вашингтона, должно было стать частью будущего мирного соглашения.

"Мы подготовили соглашение о полезных ископаемых, которое бы связало Украину и США экономически на десятилетия вперед, изменило бы формат нашей помощи и позволило бы американским налогоплательщикам получать финансовую выгоду. Оно было готово к подписанию в пятницу, но этого не произошло", – сказал Волтц.

Он также подчеркнул, что президент Трамп дал четко понять: Киеву нужно изменить подход к переговорам, поскольку сохранение нынешней позиции может осложнить дальнейшие отношения с Вашингтоном.

"Если станет очевидным, что его личные или политические мотивы расходятся с прекращением боевых действий в его стране, это станет большой проблемой", – заявил Волтц.

Он также отметил, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО, ведь это автоматически означало бы участие американских военных в конфликте.

"Сейчас главное – не обсуждать детали гарантий безопасности, а заставить все стороны сесть за стол переговоров. Это должно быть не временное, а постоянное завершение войны. И главную роль в гарантиях безопасности должна отыграть Европа", – добавил советник президента США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания и Франция могут направить своих военных в Украину после заключения перемирия. Однако для этого они нуждаются в гарантиях безопасности со стороны США.