"Має зробити все можливе": на Зеленського тиснуть після сварки з Трампом, – The Times

Британські чиновники заявили, що Зеленський має грати за правилами

Велика Британія наполягає на тому, щоб президент України зробив "усе можливе" для відновлення довіри з адміністрацією Трампа після гострої суперечки у Білому домі. За словами джерел, Києву слід проявити більше поваги до Трампа.

Про це пише The Times. Зазначається, що підтримка американського президента є критично важливою для майбутніх угод щодо безпеки України.

"Зеленський повинен грати за правилами, якщо хоче повернутися за стіл переговорів з Вашингтоном", – заявив неназваний представник британського уряду.

Велика Британія та Франція розробляють мирну ініціативу щодо врегулювання війни в України. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емануель Макрон планують представити її цього тижня. За словами Макрона, початковий етап передбачає тимчасове перемир’я тривалістю один місяць. Воно буде обмежене морською, повітряною та енергетичною інфраструктурою. Це рішення пояснюється складністю контролю повного припинення вогню на фронті.

Франція та Велика Британія вважають, що якщо Росія виконає умови цієї угоди, наступним кроком стане розміщення миротворчого контингенту в Україні. До нього можуть увійти британські та французькі військові.

Наразі лідери Франції та Британії ведуть переговори з адміністрацією Трампа, намагаючись представити себе ключовими посередниками між Києвом та Вашингтоном. Проте у США досі немає єдиної позиції щодо військової допомоги Україні.

Зокрема, Зеленському рекомендують змінити риторику та продемонструвати конструктивний підхід до переговорів. Президент України вже заявив, що готовий підписати угоду про видобуток корисних копалин із США, що, на думку Трампа, має стати "фактором, що стримуватиме Путіна".

Одним із головних питань залишається те, чи погодиться Вашингтон взяти на себе зобов’язання щодо захисту союзників. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дав чітко зрозуміти: британські війська можуть бути відправлені в Україну лише в тому випадку, якщо США забезпечать повітряне прикриття або супутниковий моніторинг.

Зараз Трамп не надає прямої відповіді, хоча у приватних розмовах, за даними The Times, він не відкидає такої можливості. У Лондоні підозрюють, що Трамп свідомо не розкриває свої карти, зберігаючи простір для маневру.

Якщо Великій Британії та Франції вдасться представити свою ініціативу як ефективну альтернативу ескалації конфлікту, вони спробують залучити інші європейські країни до "коаліції". Італія вже подала сигнал про готовність приєднатися.

Головною ж перешкодою залишається Росія та її ставлення до можливого миротворчого контингенту. Кремль уже заявив, що не розглядає варіантів розміщення міжнародних військ в Україні.

Якщо ж компроміс вже ж буде знайдено, британські війська можуть розпочати місію в Україні вже за кілька місяців у складі 30-тисячного миротворчого контингенту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Франція та Велика Британія не змогли погодити план часткового місячного перемир’я між Україною та Росією. Обидві сторони не змогли дійти спільного висновку, як має виглядати перемир’я.