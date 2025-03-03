Трамп може ухвалити болюче для України рішення: про що йдеться

Сьогоднішня нарада з українського питання несе певні ризики

У понеділок, 3 березня, президент США Дональд Трамп проведе нараду щодо мирного врегулювання в Україні на тлі недавнього невирішеного скандалу, який стався під час візиту Володимира Зеленського. Можливо, голова Білого дому призупинить військову допомогу США Києву.

Про це повідомляє Axios з посиланням на офіційного представника США та інформоване анонімне джерело.

"Президент Трамп проведе в понеділок днем ​​зустріч, присвячену наступним крокам щодо кризи в Україні, включаючи можливе призупинення військової допомоги США", — йдеться у публікації.

Очікується, що поряд з Дональдом Трампом у заході візьмуть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, радник національної безпеки Майк Волтц та інші високопосадовці.

Раніше радник американського президента з питань державної безпеки Майк Волтц в ефірі FoxNews заявив, що час грає не на користь Зеленського. За його словами, "терпіння та гаманці США не безмежні", а отже, Вашингтон очікує від України чіткішої позиції щодо переговорного процесу.

Тим часом Трамп знову розкритикував Зеленського у своєму профілі в соцмережі Truth. Цього разу критика торкнулася слів про те, що до угоди щодо врегулювання війни ще "дуже довго". "Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не терпітиме його довго. Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче, щоб був мир, поки він має підтримку Америки", – заявив глава Білого дому.