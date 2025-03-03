"Можемо забезпечити десятиліття спокою": Зеленський розповів про мирні переговори у новому зверненні

Україні потрібен стабільний мир із гарантіями безпеки

Україна без проблем у фінансовому плані пройде 2025 рік. При цьому влада країни планує продовжувати вести переговори з партнерами задля забезпечення справжнього миру.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. За його словами, згідно з доповіддю прем’єра Дениса Шмигаля на Ставці, Україна може забезпечити усі свої потреби цього року.

Крім цього, на Ставці обговорили питання забезпечення захисту України.

Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно. І гарантії безпеки потрібні", — сказав він.

Зеленський нагадав, що саме їхня відсутність 11 років тому призвела до того, що росіяни окупували Крим, а потім вторглися на Донбас. Їхня ж відсутність призвела до початку повномасштабного вторгнення три роки тому.

"Україна, вся Європа, Америка – разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою. І потрібно для цього бути у конструктиві – працювати разом, доповнювати пропозиції один одного та прискорювати дипломатію для завершення війни", – додав він.

Як повідомлялося раніше, напередодні президент Дональд Трамп розкритикував Зеленського через слова про те, що до операції з врегулювання війни ще "дуже довго". Після цього Зеленський оприлюднив повідомлення про те, що хоче досягнення світу якнайшвидше.