"Америка не терпітиме його довго": Трамп знову накинувся з критикою на Зеленського

Американський президент вважає слова українського лідера "найгіршою заявою"

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував Президента України Володимира Зеленського. Цього разу критика торкнулася слів про те, що до угоди щодо врегулювання війни ще "дуже довго".

Про це Трамп написав у своєму профілі у його соцмережі Truth. При цьому він знову повторив своє повідомлення про те, що український президент нібито "не хоче миру".

"Ця найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не терпітиме його довго. Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче, щоб був мир, поки він має підтримку Америки. А Європа на зустрічі з Зеленським прямо заявила, що вони не зможуть виконати цю роботу без США", — написав він.

Він також висловив переконання про те, що заява українського президента була "не найкращою, у плані демонстрації сили проти Росії".

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 3 березня перед вильотом з Лондона Зеленський поспілкувався з місцевими журналістами про підсумки саміту з лідерами країн Європи. Тоді він сказав, що на саміті було зроблено перші кроки до підготовки угоди про завершення війни.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже докладно говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже далеко. Ніхто всі ці кроки ще не зробив", — сказав він.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. До суперечки приєднався і президент США Дональд Трамп.

Президент України пізніше заявив про те, що він не збирається вибачатися перед Трампом та Венсом. Він підкреслив, що він "нікого не ображав", а суперечка у Білому домі "не була позитивною для жодної зі сторін".