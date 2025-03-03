Трамп заявив, що Європа фінансово "підтримує" Росію більше, ніж Україну

Американський президент зробив чергову яскраву заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни витратили значно більше коштів на закупівлю російських енергоносіїв, ніж на підтримку України у війні.

Відповідний допис він опублікував у своїй соціальній мережі TrurhSocial. На момент публікації матеріалу, пост вже набрав понад п'ять тисяч вподобань.

"Європа витратила багато грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж вони витратили на захист України – І НАБАГАТО БІЛЬШЕ", – дописав американський лідер.

Паралельно з цими заявами адміністрація Трампа заявила, що мирна угода щодо України передбачатиме територіальні поступки Києва в обмін на гарантії безпеки. При цьому, як стверджують у Вашингтоні, у процесі врегулювання війни поступки мають бути зроблені й Росією.

Окрім цього, Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Цього разу критика торкнулася його слів про те, що до угоди щодо врегулювання війни "ще дуже довго".

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не терпітиме його довго", – заявив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що адміністрація Трампа може призупинити чи навіть скасувати військову допомогу Україні. Це стосується навіть того озброєння, яке вже було оплачено ще адміністрацією Байдена. Президент США планується зустрітися зі своїми головними помічниками з питань національної безпеки. Серед учасників наради будуть державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет. Очікується, що на зустрічі розглядатимуться варіанти зміни політики щодо України.