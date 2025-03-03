"Можем обеспечить десятилетие покоя": Зеленский рассказал о мирных переговорах в новом обращении

Украине нужен стабильный мир с гарантиями безопасности

Украина без проблем в финансовом плане пройдет 2025 год. При этом власти страны планируют продолжать вести переговоры с партнерами ради обеспечения настоящего мира.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. По его словам, согласно докладу премьера Дениса Шмыгаля на Ставке, Украина может обеспечить все свои потребности в текущем году.

Помимо этого на Ставке обсудили вопросы обеспечения защиты Украины.

"Базовый сценарий – сохранять позиции и обеспечить условия для правильной дипломатии, для скорейшего завершения этой войны достойным миром. Мир нам нужен, именно мир – настоящий, честный, а не война до бесконечности. И гарантии безопасности нужны", — сказал он.

Зеленский напомнил, что именно их отсутствие 11 лет назад привело к тому, что россияне оккупировали Крым, а затем вторглись на Донбасс. Их же отсутствие привело к началу полномасштабного вторжения три года назад.

"Украина, вся Европа, Америка – вместе мы можем обеспечить десятилетие покоя. И нужно для этого быть в конструктиве – работать вместе, дополнять предложения друг друга и ускорять дипломатию для завершения войны", — добавил он.

Как сообщалось ранее, накануне президент Дональд Трамп раскритиковал Зеленского из-за слов о том, что до сделки по урегулированию войны еще "очень долго". После этого Зеленский обнародовал сообщение о том, что хочет достижения мира как можно быстрее.