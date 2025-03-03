"Дехто виступає проти миру": Трамп зробив низку яскравих заяв

Політик висловився з приводу мирної угоди та зняття санкцій з РФ

Президент США Дональд Трамп зустрівся з журналістами і відповів на низку важливих питань. ити український конфлікт. Він наголосив, що питання щодо потенційної зупинки військової допомоги Україні з боку Америки ще не обговорювалося, а угода щодо корисних копалин ще не "мертва" і вона дуже важлива для США.

Також Трамп заявив про те, що "угоду щодо врегулювання війни в Україні можна досягти дуже швидко, але дехто виступає проти миру".

"Телеграф" зібрав головне із заяв президента США під час його виступу. У своїй промові він торкнувся таких важливих аспектів:

Трамп заявив, що завтра розповість про майбутнє угоди по мінералам з Україною. Також він підкреслив, що угода з освоєння ресурсів України американцями ще не мертва.

Якщо хтось не хоче укладати мирну угоду, то він недовго буде з нами, його недовго будуть слухати.

Угоду щодо врегулювання війни в Україні можна досягти дуже швидко, але дехто виступає проти миру.

Зеленському краще б виявитися неправим у тому, що бойові дії в Україні триватимуть ще роки.

Варіант припинення військової допомоги Україні ще не обговорювався.

США хочуть якнайшвидшого завершення боїв в Україні, а не затягування війни ще на роки.

"Для танго потрібні двоє" і вам потрібно укласти угоду як з Україною, так і з Росією.

Зеленському треба продемонструвати більшою мірою, що він цінує підтримку, яку Україні надає США.

Трамп про перспективи зняття санкцій з РФ: ми будемо укладати угоди, щоб завершити український конфлікт.

Росія і народ України хочуть мирного врегулювання.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа.

У ході спілкування почалася суперечка між Зеленським, Трампом і представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Сварка спалахнула після слів Зеленського про гарантії безпеки.

Після цього західні ЗМІ дійшли висновку, що скандал навмисне спровокував віце-президент США Джей Ді Венс. Низка американських сенаторів розкритикувала дії керівної верхівки Сполучених штатів. Також європейські лідери здебільшого підтримали Зеленського — вони відкрито похвалили стійкість лідера України.

Крім того, у Нью-Йорку та інших містах США відбулися масові акції протесту на підтримку України та, зокрема, президента Зеленського.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що адміністрація Трампа може призупинити чи навіть скасувати військову допомогу Україні. Це стосується навіть того озброєння, яке сплачено ще адміністрацією Байдена.