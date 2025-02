Після пластики змінилась до невпізнання: як зараз виглядає співачка з 2000-х Лада Денс і що каже про війну

Два роки тому виконавиця потрапила в аварію

Лада Денс — відома російська естрадна співачка й акторка, популярність якої припала на 2000-ні. У ті часи виконавиця мала свою аудиторію й в Україні. Водночас чимало російських артистів, які колись були популярними в нашій країні, обрали мовчазну позицію або підтримку війни.

Якою є кар'єра виконавиці, що вона каже про війну і де зараз — знає "Телеграф".

Що відомо про Ладу Денс

Лада Волкова народилась у 1966 році у Калінінграді. Навчалась у музичному училищі та опановувала джазово-естрадний вокал у виші. Вона виступала у шкільному музичному гурті та в місцевих закладах.

Кар'єра пішла вгору після участі Денс у фестивалі "Юрмала". Там вона познайомилась зі Світланою Лазарєвою та Аліною Вітебською. Так вони створили гурту "Женсовет". Колектив був популярний у Радянському Союзі у час "перебудови". Однак згодом гурт розпався.

Лада Денс у молодості, фото з мережі

У 90-х Лада познайомилась з Кіркоровим і певний час була його бек-вокалісткою. Це тривало недовго, і вже у 1992 році жінка почала сольну кар'єру з треку "Девочка-ночь". Пісня стала популярною на території пострадянських країн. А її перший альбом "Ночной альбом" розкупили мільйонними тиражами.

Пізніше Лада виконала пісню "Ни к чему, ни к чему" з Левом Лещенком. Трек також став популярним у колишніх країнах СРСР. Іншими відомими піснями співачки стали "Жить нужно в кайф", "Танцы у моря", "На островах любви", "Аромат любви".

Лада Денс і Лев Лещенко, фото з мережі

У альбом "Фантазії" Денс записала з оркестром свої найкращі хіти та кавери на треки I Wanna Be Loved by You Мерилін Монро та Woman in Love Барбари Стрейзанд. Через певний час Денс взяла творчу паузу.

Співачка Лада Денс була на піку популярності в 2000-х, фото з мережі

Так, згодом артистка з'явилась у серіалі "Возвращение Мухтара" і виконала одну з головних ролей у "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". Серіал транслювали на українському телебаченні, й він мав тут свою аудиторію.

Артистка внесена у базу "Миротворця" за виступи в окупованому Криму та Донецьку.

Денс виступала в окупованому росіянами Донецьку, фото з мережі

Що каже про війну Лада Денс

Денс довгий час не випускала пісень, припинивши співочу кар'єру. Замість цього вона періодично з'являлась у програмах російського телебачення. На запитання про війну співачка відповіла неднозначно. Вона сказала, що політика — не тема заходу й прикрилась буклетом. Також артистка зазначила, що про своє ставлення до війни скаже особисто Путіну.

Лада Денс підтримує війну Росії проти України, фото з мережі

У 2023 році виконавиця потрапила в ДТП під Москвою. У неї виявили закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та інші травми. Зазначалось, що після операції Денс ледве дихала. Також у неї виявили внутрішньомозкову гематому.

На сторінці співачки в інстаграмі можна побачити допис, де вона вітає підписників з Днем Росії. Цим вона підтвердила, що повністю підтримує страшну війну країни-окупантки проти України. До того ж зазначила, що пишається своєю батьківщиною. Тобто, вона не бачить нічого поганого у злочинах росіян проти українців.

Денс пишається країною-окупанткою

Зараз артистка продовжує з'являтися на пропагандистському телебаченні та давати концерти в країні-агресора. Також помітно, що артистка зробила пластичні операції, оскільки припинила бути схожою на себе.

Денс робила пластичні операції, фото з мережі

Лада Денс зараз, фото з мережі

Такий вигляд має зараз Лада Денс зараз

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну співачка Любаша, яка має українське походження. Вона писала пісні для відомих артистів і виступала сама.