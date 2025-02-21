Після пластики змінилась до невпізнання: як зараз виглядає співачка з 2000-х Лада Денс і що каже про війну
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Два роки тому виконавиця потрапила в аварію
Лада Денс — відома російська естрадна співачка й акторка, популярність якої припала на 2000-ні. У ті часи виконавиця мала свою аудиторію й в Україні. Водночас чимало російських артистів, які колись були популярними в нашій країні, обрали мовчазну позицію або підтримку війни.
Якою є кар'єра виконавиці, що вона каже про війну і де зараз — знає "Телеграф".
Що відомо про Ладу Денс
Лада Волкова народилась у 1966 році у Калінінграді. Навчалась у музичному училищі та опановувала джазово-естрадний вокал у виші. Вона виступала у шкільному музичному гурті та в місцевих закладах.
Кар'єра пішла вгору після участі Денс у фестивалі "Юрмала". Там вона познайомилась зі Світланою Лазарєвою та Аліною Вітебською. Так вони створили гурту "Женсовет". Колектив був популярний у Радянському Союзі у час "перебудови". Однак згодом гурт розпався.
У 90-х Лада познайомилась з Кіркоровим і певний час була його бек-вокалісткою. Це тривало недовго, і вже у 1992 році жінка почала сольну кар'єру з треку "Девочка-ночь". Пісня стала популярною на території пострадянських країн. А її перший альбом "Ночной альбом" розкупили мільйонними тиражами.
Пізніше Лада виконала пісню "Ни к чему, ни к чему" з Левом Лещенком. Трек також став популярним у колишніх країнах СРСР. Іншими відомими піснями співачки стали "Жить нужно в кайф", "Танцы у моря", "На островах любви", "Аромат любви".
У альбом "Фантазії" Денс записала з оркестром свої найкращі хіти та кавери на треки I Wanna Be Loved by You Мерилін Монро та Woman in Love Барбари Стрейзанд. Через певний час Денс взяла творчу паузу.
Так, згодом артистка з'явилась у серіалі "Возвращение Мухтара" і виконала одну з головних ролей у "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". Серіал транслювали на українському телебаченні, й він мав тут свою аудиторію.
Артистка внесена у базу "Миротворця" за виступи в окупованому Криму та Донецьку.
Що каже про війну Лада Денс
Денс довгий час не випускала пісень, припинивши співочу кар'єру. Замість цього вона періодично з'являлась у програмах російського телебачення. На запитання про війну співачка відповіла неднозначно. Вона сказала, що політика — не тема заходу й прикрилась буклетом. Також артистка зазначила, що про своє ставлення до війни скаже особисто Путіну.
У 2023 році виконавиця потрапила в ДТП під Москвою. У неї виявили закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та інші травми. Зазначалось, що після операції Денс ледве дихала. Також у неї виявили внутрішньомозкову гематому.
На сторінці співачки в інстаграмі можна побачити допис, де вона вітає підписників з Днем Росії. Цим вона підтвердила, що повністю підтримує страшну війну країни-окупантки проти України. До того ж зазначила, що пишається своєю батьківщиною. Тобто, вона не бачить нічого поганого у злочинах росіян проти українців.
Зараз артистка продовжує з'являтися на пропагандистському телебаченні та давати концерти в країні-агресора. Також помітно, що артистка зробила пластичні операції, оскільки припинила бути схожою на себе.
Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну співачка Любаша, яка має українське походження. Вона писала пісні для відомих артистів і виступала сама.