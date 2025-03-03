Навчався у Швейцарії та був менеджером "Реал Мадриду": що відомо про єдиного сина однієї з найбагатших родин в Україні Герег

Син багатіїв заснував громадську організацію

Родина Олександра та Галини Герег є однією з найзаможніших в Україні. Вони є співвласниками мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і "Нова Лінія". Дохід родини оцінюють приблизно у 1,3 мільярда доларів. Водночас мало що відомо про сина Герег.

Тарас Герега народився у 1994 році у Києві. Він навчався у приватній міжнародній школі у Лезені, що у Швейцарії. Заклад входить до Ради міжнародних шкіл і Європейської Ради міжнародних шкіл. Окрім цього, чоловік здобував освіту в одному із найкращих інститутів готельного бізнесу у Швейцарії — Glion.

Тарас Герега здобував освіту в Швейцарії, фото з його фейсбук-сторінки

Герега-молодший є засновником ТОВ "Епіцентр футболу" та співзасновником ТОВ "Клубний будинок Діамант", що передбачає один із найдорожчих житлових будинків в Києві. Раніше власниками нерухомості були донька Сергія Тарути Тетяна та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Відомо, що Тарас був менеджером футбольного клубу "Реал Мадрид" під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві в 2018 році. Також він розповідав, що прагне стати наймолодшим спортивним директором у світі.

"Я хочу стати наймолодшим у світі спортивним директором. Я знаю, що наймолодшому спортивному директору в світі — 35 років. Я думаю, що у мене ще є кілька років попереду", — розповідав 24-річний Герега-молодший.

Тарас Герега працював у різних футбольних клубах, фото з його фейсбук-сторінки

На сторінці Тараса у фейсбуці зазначено, що він працював у німецькому футбольному клубі "Вольфсбург". Окрім цього, Герега-молодший є віцепрезидентом громадської організації "Епіцентр дітям". Так чоловік висвітлює діяльність цієї спільноти.

Тарас Герега заснував громадську організацію, фото з його фейсбук-сторінки

Зокрема, у 2019 році Тарас підписав Меморандум про співробітництво та партнерство з Українською асоціацією футболу. Спільним проєктом цих організацій, а також фонду "Реал Мадрид", стала соціальна-спортивна школа у Тернополі. Там навчають грати у футбол, баскетбол, іноземних мов, інформатики, малювання, шахів та інших занять.

Школа, яку відкрила ГО Гереги та фонд "Реал Мадриду", фото з його фейсбук-сторінки

Останні дописи на сторінці Гереги датуються ще 2020 роком. Схоже, чоловік вирішив вести непублічне життя. Натомість його сторінка в інстаграмі є приватною.

Герега веде приватне життя, фото з його фейсбук-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей мільярдера-втікача Жеваго. Син олігарха не з'являється на публіці.