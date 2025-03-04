Был популярным в Украине, но вернулся в Россию: где сейчас победитель "Х-фактора 7" Севак Ханагян
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Артист имел фан-базу в Украине
Севак Ханагян – участник украинской версии популярного шоу X-Фактор, как и Евгений Литвинкович. Исполнителю удалось победить в проекте, после чего он продолжил свою карьеру.
"Телеграф" расскажет больше о певце, и куда он исчез после триумфа в украинском талант-шоу.
Что известно о Севаке Ханагяне
Будущий певец родился в 1987 году в Армении. Учился в музыкальной школе, а затем вместе с семьей перебрался в Россию. Там он получал образование в колледже культуры и классической академии в эстрадно-джазовом отделе.
В стране-оккупанта Севак попробовал свои силы в двух певческих проектах: "Главная сцена" и "Голос". В первом он дошел до 1/4 финала, а во втором – покинул шоу во время нокаутов.
Масштабную популярность исполнитель получил после участия в украинской версии "Х-фактора". Во время кастинга он исполнил авторский трек "Не молчи", чем покорил всех судей. В проекте он работал с лидером группы "Агонь" Антоном Савлеповым. Севаку удалось победить в шоу.
В 2017 году Ханагян выпустил клипы на композиции When We Are Together, Do not Keep Silence и My Oxygen. Спустя год певец выступил от Армении на Евровидении в Португалии. На конкурсе Севак исполнил трек Qami, где в первом полуфинале занял 15-е место.
В 2020 году Ханагян выпустил композицию "Жди меня там", а через год — трек "Километры". В основном артист исполняет глубоко лирические песни.
Певец состоит в браке с Мариной Ханагян. Они воспитывают двоих детей – Баграта и Давида.
Где сейчас Севак Ханагян
Исполнитель не говорил о полномасштабной войне России против Украины. Он продолжает проживать в стране-агрессора и записывать песни. Также артист гастролирует по российским городам и живет так, будто войны нет.
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