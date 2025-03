Был популярным в Украине, но вернулся в Россию: где сейчас победитель "Х-фактора 7" Севак Ханагян

Артист имел фан-базу в Украине

Севак Ханагян – участник украинской версии популярного шоу X-Фактор, как и Евгений Литвинкович. Исполнителю удалось победить в проекте, после чего он продолжил свою карьеру.

"Телеграф" расскажет больше о певце, и куда он исчез после триумфа в украинском талант-шоу.

Что известно о Севаке Ханагяне

Будущий певец родился в 1987 году в Армении. Учился в музыкальной школе, а затем вместе с семьей перебрался в Россию. Там он получал образование в колледже культуры и классической академии в эстрадно-джазовом отделе.

В стране-оккупанта Севак попробовал свои силы в двух певческих проектах: "Главная сцена" и "Голос". В первом он дошел до 1/4 финала, а во втором – покинул шоу во время нокаутов.

Севак Ханагян принимал участие в талант-шоу в России, фото из сети

Масштабную популярность исполнитель получил после участия в украинской версии "Х-фактора". Во время кастинга он исполнил авторский трек "Не молчи", чем покорил всех судей. В проекте он работал с лидером группы "Агонь" Антоном Савлеповым. Севаку удалось победить в шоу.

Севак Ханагян принял участие в украинском "Х-факторе" и победил

В 2017 году Ханагян выпустил клипы на композиции When We Are Together, Do not Keep Silence и My Oxygen. Спустя год певец выступил от Армении на Евровидении в Португалии. На конкурсе Севак исполнил трек Qami, где в первом полуфинале занял 15-е место.

Ханагян на Евровидении в Португалии

В 2020 году Ханагян выпустил композицию "Жди меня там", а через год — трек "Километры". В основном артист исполняет глубоко лирические песни.

Певец состоит в браке с Мариной Ханагян. Они воспитывают двоих детей – Баграта и Давида.

Ханагян с женой и сыном, фото из сети

Где сейчас Севак Ханагян

Исполнитель не говорил о полномасштабной войне России против Украины. Он продолжает проживать в стране-агрессора и записывать песни. Также артист гастролирует по российским городам и живет так, будто войны нет.

Ханагян молчит о войне России против Украины, фото из сети

Ханагян сейчас живет в России и занимается музыкой, фото из сети

