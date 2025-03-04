Бронь є? Чи можуть аграрії отримати відстрочку від мобілізації

На певний період фермери можуть бронювати своїх працівників

Бронь від мобілізації можуть отримати деякі українці під час воєнного стану. Однією з категорій, що можуть скористатися цим правом, є аграрії, які мають змогу бронювати ключових працівників для забезпечення продовольчої безпеки країни.

Аграрні підприємства та виробники продовольства можуть подавати списки своїх працівників до Міністерства аграрної політики та продовольства для отримання відстрочки. Детальніше про це пише 24 Канал.

Фермери мають право бронювати працівників на час польових робіт, але для цього потрібно пройти кілька етапів:

Скласти список співробітників, які підлягають бронюванню. Це мають бути критично важливі працівники, без яких підприємство не може функціонувати.

Оформити пропозицію на бронювання за встановленою формою та подати її до відповідних органів.

Отримати підтвердження в територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Закон передбачає можливість збереження стабільної роботи продовольчої сфери, дозволяючи аграріям залишати на роботі ключових працівників у період мобілізації.

Нагадуємо, що згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають:

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров'я (від 6 до 12 місяців за висновком ВЛК, з обов’язковим повторним медоглядом);

батьки трьох і більше дітей до 18 років (окрім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів);

одинокі батьки або ті, хто виховує дитину до 18 років у разі смерті іншого з батьків, позбавлення батьківських прав чи визнання зниклим безвісти;

особи, які виховують дитину з інвалідністю чи тяжким захворюванням;

громадяни, що опікуються неповнолітніми сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;

ті, хто доглядає за тяжкохворими рідними (чоловік/дружина, дитина, один із батьків або батьки подружжя, які потребують постійного догляду);

опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;

чоловік, у яких дружина має інвалідність I чи II групи.

Також оформити відстрочку від призову можуть інші категорії українців. Загалом існує 16 підстав для отримання відстрочки.

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна категорія громадян отримала право на відстрочку від мобілізації. У Міністерстві обороні розповіли, як отримати відстрочку цим людям.