Українці, які перебувають за кордоном, можуть отримати бронь від мобілізації: як працюватиме нова система

Для українців, що перебувають за кордоном, ця інформація може бути корисною

Українці, які перебувають за кордоном, зможуть отримати бронь від мобілізації та офіційне працевлаштування в Україні через спеціальні закордонні центри. Такі хаби дозволять уникнути ситуації, коли громадянин після повернення одразу підпадає під мобілізацію.

Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов під час заходу УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші", передає "Економічна правда". Він зазначив, що в країнах, де зараз перебуває найбільше українців, створюються Unity Hub – центри, які сприятимуть дистанційному бронюванню та залученню громадян до ринку праці в Україні.

За словами міністра, головне завдання цих центрів – забезпечити українцям статус, що дозволить їм повернутися додому без ризику бути мобілізованими до того, як вони потраплять на робоче місце.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", – прокоментував чиновник.

У таких хабах надаватимуть низку послуг, зокрема працевлаштування та можливість оформлення бронювання для роботи в критично важливих галузях.

Чернишов також наголосив, що отримати бронь зможе будь-який українець, якщо його професія входить до переліку, передбаченого законодавством.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що строки оновлення критичності підприємств для бронювання співробітників продовжать до 31 березня. Перебронювання працівників також триватиме довше.