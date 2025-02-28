Дещо зміниться з 1 березня: як отримати бронь від мобілізації

У компаній ще є час підтвердити свою критичність

Бронь від мобілізації можуть отримати працівники критично важливих підприємств. Відтепер процедура бронювання стала простішою, а критерії критичності підприємств оновили.

Компанії, які ще не встигли підтвердити критичність і перебронювати працівників, мають час до 31 березня. До цього моменту поточні бронювання залишатимуться чинними, пише портал NV.

Щоб забронювати своїх працівників, підприємство повинно подати заявку можна виключно через портал "Дія". Якщо працівник вже був заброньований, перед подачею нової заявки потрібно анулювати попереднє бронювання.

Також компанії, які оновили статус критичності, можуть подавати заявки до 1 квітня без стандартної 72-годинної обробки даних.

Які підприємства вважатимуться критичними після 1 березня

З 1 березня 2025 року змінюються критерії критичності для підприємств, які можуть бронювати своїх працівників. Відповідно до указу Президента України, компанія повинна відповідати щонайменше трьом із шести вимог:

сплата податків та зборів від 1,5 млн євро на рік;

валютні надходження у розмірі не менше 32 млн євро на рік;

виконання мобілізаційних завдань або наявність стратегічного значення;

відсутність заборгованості перед державним бюджетом;

штат від 250 працівників;

середня заробітна плата не нижча за середню по регіону.

Скільки працівників можна забронювати

Раніше компанії могли бронювати 50% військовозобов’язаних на дату подання списків, а у разі обґрунтованої потреби – збільшити цей відсоток.

Тепер максимальний рівень бронювання залишається на рівні 50% військовозобов’язаних, однак він може коригуватися відповідно до змін у штаті на момент подання заяви.

Винятки передбачені для стратегічних підприємств, таких як паливно-енергетичний сектор, виконавці міжнародних проєктів технічної допомоги, підприємства, які забезпечують функціонування економіки та критичної інфраструктури.

Чи діятиме бронювання з 1 до 31 березня

Кабінет Міністрів дозволив компаніям, які не встигли підтвердити критичний статус або перебронювати працівників, зробити це до 31 березня. До цієї дати бронювання залишатиметься чинним, що дає бізнесу додатковий час для оформлення необхідних документів.

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