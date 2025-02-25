Не всі потраплять під мобілізацію. Хто зможе оформити відстрочку в березні
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Існує 16 підстав для отримання відстрочки
Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжено до травня 2025 року. Однак певні категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову.
Це стосується як осіб із певними сімейними обставинами, так і тих, хто має проблеми зі здоров’ям чи працює в стратегічно важливих сферах. "Телеграф" розібрався, хто саме може скористатися правом на відстрочку у березні 2025 року, які документи для цього необхідні та як її оформити.
Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають:
- люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров'я (від 6 до 12 місяців за висновком ВЛК, з обов’язковим повторним медоглядом);
- батьки трьох і більше дітей до 18 років (окрім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів);
- одинокі батьки або ті, хто виховує дитину до 18 років у разі смерті іншого з батьків, позбавлення батьківських прав чи визнання зниклим безвісти;
- особи, які виховують дитину з інвалідністю чи тяжким захворюванням;
- громадяни, що опікуються неповнолітніми сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;
- ті, хто доглядає за тяжкохворими рідними (чоловік/дружина, дитина, один із батьків або батьки подружжя, які потребують постійного догляду);
- опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;
- чоловік, у яких дружина має інвалідність I чи II групи.
Також отримати відстрочку можуть:
- члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю I чи II групи (за відсутності близьких родичів першого ступеня);
- люди, що мають неповнолітню дитину, якщо їхній чоловік/дружина проходить військову службу;
- рідні загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;
- члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання "Герой України";
- звільнені з полону військові або цивільні чоловіки (можуть бути призвані лише за власним бажанням);
- студенти, які навчаються за денною або дуальною формою (якщо отримують вищий рівень освіти, ніж попередній);
- наукові працівники, викладачі та вчителі, які працюють від 0,75 ставки та мають відповідний ступінь або звання.
Оновлені правила бронювання працівників
З 22 листопада 2024 року діє постанова Кабінету Міністрів №1332, яка внесла важливі зміни:
- відстрочки, оформлені через Міністерство економіки або портал "Дія", діють лише до 28 лютого 2025 року;
- критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до кінця лютого, інакше бронювання їхніх працівників буде анульовано.
Як оформити відстрочку
Для отримання відстрочки потрібно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК і СП) з такими документами:
- паспорт;
- військовий квиток;
- документи, що підтверджують підстави для відстрочки (довідка про інвалідність, свідоцтва про народження дітей, медичні висновки тощо).
Нагадуємо, що для студентів, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю передбачено спрощене оформлення через мобільний застосунок "Резерв+".
Раніше "Телеграф" писав, що є шість причин, щоб з'явитися до ТЦК без повістки. У деяких випадках ТЦК може звернутися до поліції.