Ще одна категорія українців отримала право на відстрочку від мобілізації: про кого йдеться

У Мінобороні розповіли, як отримати відстрочку цим особам

В Україні ще одна категорія осіб отримала право на відстрочку від мобілізації. Уряд прийняв відповідну ухвалу.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України. Йдеться про цивільних, які перебували у полоні у росіян.

"Для цивільних осіб, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, затверджено право на отримання відстрочки від мобілізації. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі вказали, що цей документ унормував положення Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зі змінами від 20 листопада 2024 р.

Для того, щоб отримати відстрочку від призову на військову службу, необхідно надати витяг з Єдиного реєстру осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо у ТЦК відмовили у відстрочці. Юрист Дар’я Тарасенко пояснила, що в такому разі треба робити.