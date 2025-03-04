В Украину идет тепло: какой будет погода в ближайшие дни

Синоптик рассказала, ждать ли осадков до конца недели

Погода в Украине уже радует весенним теплом. В среду, 5 марта, температура воздуха днем поднимется до +7…+13°C.

На западе страны до +10…+16°C, а в восточных областях ожидается +5…+9°C. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки маловероятны, только на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе местами возможен небольшой дождь. Однако ожидается сильный ветер со штормовым порывом до 15-20 м/с.

В Киеве 5 марта осадков не ожидается, однако ожидается облачная погода с прояснениями и тепло до +10°C. Ветер может достигать штормовых порывов, поэтому синоптик рекомендует выбирать безопасные парковочные места и избегать пребывания вблизи крупных деревьев или рекламных щитов.

С пятницы, 7 марта, ветер ослабеет, а температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Выходными, 8-9 марта, в Украине ожидается благоприятная погода, что позволит провести время на свежем воздухе, отмечает Диденко.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в некоторых областях Украины столбики термометров поднимутся до +17°C. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +2°C.

Погода на 5 марта

Осадков до конца рабочей недели не ожидается на всей территории страны. Однако солнце редко будет появляться из-за облаков. Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 7-12 м/с.

Погода на 6 марта

Погода на 7 марта

Ранее "Телеграф" писал, порадует ли украинцев погода на 8 марта. В некоторые области придет небольшое потепление, а осадки в этот день не ожидаются. Синоптики сообщают, что в среднем в Международный женский день температура воздуха будет держаться на уровне +13…+15 градусов днем.