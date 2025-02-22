Трамп поцілує в зад за 150 грн. На AliExpress засвітився курйозний товар (фото)

Користувачі мережі вже оцінили

З інавгурації президента США Дональда Трампа пройшло трошки більше місяця, а його гучні заяви вже надихнули креативних людей. Так, на AliExpress з'явився незвичайний туалетний папір.

Про це свідчать дані з порталу продажу. На китайському сайті розміщено чимало туалетного паперу з зображенням Трампа.

Проте найбільшу кількість займає саме його фото з поцілунком. Тобто використання цього паперу перетворює деякі зухвалі випади в сторону президента США на реальність.

Ймовірніше гучні заяви та кардинальна зміна політики Штатів під керівництвом Трампа надихнула людей створити подібний туалетний папір, адже більшість незадоволенні словами 47-го президента.

Вартість одного рулону складає майже 150 грн, проте доставка з AliExpress в Україну займає два тижні. Цей папір не просто вдалий жарт, а він дійсно підходить для використання за своїм призначенням.

До того ж багато користувачів порталу вже оцінили такий креатив, зауваживши, що це класна ідея для подарунка.

Зауважимо, що на сайті є чимало жартівливих засобів для вбиральні із зображенням Трамп. До прикладу, майже за 300 грн можна купити йоржик для унітаза.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після дзвінка Трампа очільнику РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському мережу розірвав потік мемів.