Кофе не делает? Необычного баристу с хвостом заметили в Одессе (видео)

У него был строгий взгляд

В Одессе в одном из маленьких кафе заметили интересного баристу. Кот сидел на месте работника вагончика, где делают кофе, что удивило прохожих.

Соответствующее видео уже опубликовано в сети. Доподлинно неизвестно, когда оно было снято, но в сети появилось 3 марта.

"Одесский бариста", — говорится в подписи под видео.

На видео, кстати, не видно самого баристу, поэтому создается впечатление, что кот действительно работник сети. Животное аккуратное, имеет ошейник с жетоном, поэтому понятно — кот домашний. Вероятно, сам бариста принес его на рабочее место, чтобы пушист не скучал дома сам.

Прохожие на видео в шутку просят кота сделать кофе, но он не двигается. Пушистик вообще не реагировал на голос незнакомцев.

Пользователи в сети заметили, что такой хороший кот может и не работать. А кое-кто подметил его суровый взгляд.

Напомним, в Одессе недавно заметили необычного пассажира троллейбуса. Юноша в костюме ниндзя залез на крышу транспорта и проехался. На видео также видно, что он позирует, возможно, кто-то его снимал.

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