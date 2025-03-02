В Україні з'явилися "патріотичні" смаки чипсів: в мережі сміються

Поки що вони є не всюди

Чипси з "патріотичними" смаками з'явилися на полицях супермаркетів України. CHIPSTERS почали робити цей популярний перекус зі смаками борщу, котлети по-київськи та вареників із капустою.

Відео з новими чипсами з'явилося у TikTok. Український виробник чипсів Chipster`s, який належить корпорації Snack Production, здивував новими смаками. Пачка оформлена в українському стилі, а борщ, котлета та вареники на ній дуже апетитні.

Увага! Озвучка відео містить ненормативну лексику

Відео активно коментують, багато хто дуже хоче спробувати новий продукт, чипси лише почали з'являтися на ринку й поки є не у всіх магазинах. Ті, хто спробував — хвалять та пишуть, що смаки цікаві. Один з коментаторів іронізує, що й до чипсів добрався Євген Клопотенко — шеф-кухар та популяризатор української кухні.

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