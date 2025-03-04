Ніндзя вже не ті. В Одесі помітили незвичного пасажира тролейбуса (відео)

Ця витівка могла закінчитись трагедією

В Одесі невідомий юнак у специфічному вбранні вдерся на дах тролейбуса під час руху. Хлопець був одягнений у щось схоже на балаклаву, імовірніше, він імітував вбранням ніндзю.

Про це свідчить опубліковане відео місцевим пабліком. Зазначається, що точна дата інциденту не відома, проте відео з'явилось у мережі ввечері 1 березня.

"Надрозумники вийшли на новий рівень і катаються на дахах траликів", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що юнак у костюмі ніндзі залазить на тролейбус з заду, де є сходинки. Піднявшись на верх, він дістає щось схоже на японський меч з тонким лезом. Прийнявши характерну позу у полуприсіді, юнак позує.

Ймовірніше його знімали з авто, яке їхало впритул до тролейбуса. Звідки саме юнак заліз на тролейбус під час руху не відомо, але ймовірність того, що це зробили з капота автівки є.

Відео триває всього пару хвилин, тому не відомо, коли саме відчайдух зліз з тролейбуса і чи помітив це водій.

У коментарях користувачі зауважили, що юнак міг отримати опіки, і не оцінили цього ризику.

Нагадаємо, що нещодавно в одеській маршрутці помітили незвичайного пасажира з гігантськими очима.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські школярі вигадали нову небезпечну забавку.