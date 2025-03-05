Україну накриє потужний вітер понад 50 км/год: яким областям приготуватися (мапа)

Такий вітер може навіть ушкоджувати слабкі конструкції, а також ускладнювати рух транспорту, особливо для легких чи вантажних автомобілів

В Україні 6 березня очікується сильний вітер, який у деяких областях досягатиме 50 км/год. Такий показник вже виходить за норми звичайного та вважається "помірним штормом".

Відповідний прогноз було опубліковано на сайті Ventusky. Синоптики вказали, що сильний вітер розпочнеться у четвер, 6 березня, ближче до 17:00 на Закарпатті.

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Водночас на карті зазначено, що трохи менший вітер водночас вируватиме і північній частині України.

Довідка: Швидкість вітру 50 км/год – це сильний вітер, який вже можна віднести до категорії "помірний шторм" за шкалою Бофорта.

Такий вітер може навіть ушкоджувати слабкі конструкції, а також ускладнювати рух транспорту, особливо легких чи вантажних автомобілів. Крім того, таке метеоявлення може призвести до відключення електроенергії, коли гілки дерев обривають лінії електропередач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.