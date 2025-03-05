Украину накроет мощный ветер свыше 50 км/ч: каким областям приготовиться (карта)

Такой ветер может даже повреждать слабые конструкции, а также усложнять движение транспорта, особенно для легких или грузовых автомобилей

В Украине 6 марта ожидается сильный ветер, который в некоторых областях будет достигать 50 км/ч. Такой показатель уже выходит за нормы обычного и считается "умеренным штормом".

Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Ventusky. Синоптики указали, что сильный ветер начнется в четверг, 6 марта, ближе к 17:00 на Закарпатье.

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В то же время на карте отмечено, что чуть менее сильный ветер в это же время будет бушевать и северной части Украины.

Справка: Скорость ветра 50 км/ч – это достаточно сильный ветер, который уже можно отнести к категории "умеренный шторм" по шкале Бофорта.

Такой ветер может даже повреждать слабые конструкции, а также усложнять движение транспорта, особенно для легких или грузовых автомобилей. Кроме того, такое метеоявление может привести к отключению электроэнергии, когда ветки деревьев обрывают линии электропередач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.