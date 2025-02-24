Пасажирський літак з Москви пролетів над Донбасом та залетів у Крим: деталі загадкового рейсу (фото)

Небо над нашою країною закрито вже три роки

Над Україною нерідко фіксуються загадкові літаки. У понеділок, 21 лютого, пасажирське повітряне судно російської авіакомпанії "Аерофлот" (рейс AFL520) дорогою з Москви до Дубаю (Об'єднані Арабські Емірати) нібито пролетіло над територією України.

Про це свідчать дані flightradar. Згідно з ними, літак вилетів з Москви, під час його польоту до ОАЕ радари зафіксували борт у повітряному просторі України. Зокрема він нібито залетів з боку Краснодарського краю та пролетів над окупованим Кримом та Донецькою областю.

Від початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір України залишається закритим. Однак системи спостереження за повітряним рухом періодично виявляють цивільні повітряні судна над територією різних регіонів України.

Існує кілька можливих пояснень цього феномену. По-перше, це може бути пов'язано з передачею помилкових координат розташування повітряного судна. По-друге, причиною можуть бути технічні неполадки в роботі наземних станцій приймання сигналів. Також на це явище можуть впливати перебої в роботі системи GPS. Додатковими факторами можуть виступати інтенсивне застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) або технічні складнощі в обробці інформації системами моніторингу повітряного руху.

Як розповідав "Телеграф", 21 лютого в українському небі було зафіксовано пасажирське повітряне судно турецької лоукост-авіакомпанії Pegasus Airlines. Дорогою з Москви до Стамбулу (Туреччина) літак нібито пролетів над територією Київщини.