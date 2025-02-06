Сирський назвав найефективнішу зброю ЗСУ на фронті

Навіть ворог визнає високу ефективність цієї зброї

У січні поточного року 66% російської техніки було виведено з ладу внаслідок роботи ударних БПЛА різних типів. При цьому минулого місяця цією зброєю вдалося вразити на 7% більше цілей, ніж у грудні.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, нарощування та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога далеко від наших окопів та знищувати його дистанційно.

"Найбільша частка поразок (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за цим напрямком — підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад", — зазначив Сирський.

Головком наголосив, що у цій війні ініціатива щодо спрямування безпілотних систем належить Україні. Ворог своєю чергою визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів СБпС ЗС України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що датський виробник БПЛА ASTERO ISR оцінив шанси України на ринку дронів після війни. За його словами, країна може посісти ключове місце на глобальному ринку безпілотних літальних апаратів.