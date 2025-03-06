Сколько россиян погибло на фронте с начала 2025 года: Сырский назвал цифру

Россияне продолжают нести значительные потери на фронте

Потери Росии в войне с Украиной с начала 2025 года составили около 91 тысячи солдат, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Противник продолжает нести значительные потери на поле боя и ВСУ регулярно наносят по врагам сокрушительные удары.

Об этом Сырский написал в своем Телеграм-канале. Главнокомандующий ВСУ в очередной раз поблагодарил украинских защитников за их стойкость и веру в нашу победу.

"Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери. Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек. Спасибо украинским воинам за стойкость, результативность в боевой работе и непоколебимую веру в нашу Победу!", — написал главком ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с начала войны составили уже более 881 тысячи человек. Только за минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить 1140 российских военнослужащих.

Также Силы обороны на утро 6 марта уничтожили 5 танков, 7 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 80 дронов, 2 системы ПВО и 94 единицы автомобильной техники.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал критическим количество потерь украинской армии на нынешнем этапе войны с Россиея. По его словам, страна потеряла около 50 тысяч убитыми и более 300 тысяч ранеными.

При этом Залужный подчеркнул, что Россия также несет значительные потери, которые для нее тоже приближаются к критическому пределу — у них по меньшей мере 250 тысяч погибших.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли большого контрнаступления ВСУ в 2025 году. Известный командир рассказал о возможностях Украины.