Україна в рази скоротила розрив з РФ по артилерійських снарядах: Сирський розповів, як це вдалося

Росіяни за рік втратили більше артилерії, ніж за два попередні

За минулий рік Україна скоротила розрив кількості використаних на полі бою снарядів. При цьому багаторазово збільшилася кількість успішних застосувань ударних дронів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook. 8 лютого виповнилося рівно рік, як він обійняв свою посаду.

"Рік тому перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2", — повідомив Сирський.

За його словами, такий результат насамперед обґрунтований посиленням українського виробництва, а також постачання з країн-партнерів.

Крім того, головком зазначив, що причиною зменшення розриву є цілеспрямоване знищення російської артилерії. За його словами, у 2024 році було знищено трохи більш як 13 тисяч артилерійських систем, при цьому за два попередні роки росіяни втратили лише 8400 одиниць.

"Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою", — сказав Сирський.

Він додав, що завдяки масштабуванню підрозділів БПЛА вдалося вразити понад 461 тисячу цілей за рік за допомогою FPV та інших типів дронів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що данський виробник БПЛА ASTERO ISR оцінив шанси України на ринку дронів після війни. За його словами, країна може посісти ключове місце на глобальному ринку безпілотних літальних апаратів.