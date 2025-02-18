Направлення на ВЛК за декілька хвилин: як отримати онлайн

Застосунок доступний для всіх смартфонів

Відтепер українці можуть отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) без необхідності особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Нова функція в мобільному застосунку "Резерв+" дозволяє подати запит онлайн, що значно спрощує процес проходження ВЛК.

"Телеграф" розповідає, як отримати електронне направлення на медкомісію. Щоб скористатися новою можливістю, необхідно:

Завантажити застосунок з App Store або Google Play.

Пройти авторизацію через електронний підпис або BankID.

Подати запит у розділі "ВЛК", вказавши необхідні особисті дані.

Дочекатися підтвердження від керівника ТЦК.

Після схвалення у застосунку з’явиться:

унікальний номер направлення;

адреса медичного закладу для проходження ВЛК;

підпис керівника ТЦК, що підтверджує офіційність документа.

Хто може скористатися послугою

Наразі електронне направлення доступне лише тим, хто самостійно ініціює проходження ВЛК. У майбутньому ця можливість стане доступною і для людей, які отримали повістку.

Варто зазначити, що у разі виникнення проблем із направленням може знадобитися особистий візит до ТЦК.

Подати запит можна з будь-якого місця, навіть із-за кордону, однак медичний заклад для проходження ВЛК визначається системою автоматично.

Нагадуємо, що робити після проходження ВЛК. Всі результати медичного огляду автоматично передаються до реєстру "Оберіг". Інформація оновлюється у військово-обліковому документі в "Резерв+", тому додатковий візит до ТЦК не потрібен.

Електронне направлення залишається активним у застосунку протягом 30 днів. Якщо людина не з’явилася на огляд у цей період, потрібно подати новий запит.

Раніше "Телеграф" писав, як скасувати статус "порушення військового обліку" у "Резерв+". Юристи розповідають, що проблему можна вирішити письмово.