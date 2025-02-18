Направлення на ВЛК за декілька хвилин: як отримати онлайн
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Застосунок доступний для всіх смартфонів
Відтепер українці можуть отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) без необхідності особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Нова функція в мобільному застосунку "Резерв+" дозволяє подати запит онлайн, що значно спрощує процес проходження ВЛК.
"Телеграф" розповідає, як отримати електронне направлення на медкомісію. Щоб скористатися новою можливістю, необхідно:
- Завантажити застосунок з App Store або Google Play.
- Пройти авторизацію через електронний підпис або BankID.
- Подати запит у розділі "ВЛК", вказавши необхідні особисті дані.
- Дочекатися підтвердження від керівника ТЦК.
Після схвалення у застосунку з’явиться:
- унікальний номер направлення;
- адреса медичного закладу для проходження ВЛК;
- підпис керівника ТЦК, що підтверджує офіційність документа.
Хто може скористатися послугою
Наразі електронне направлення доступне лише тим, хто самостійно ініціює проходження ВЛК. У майбутньому ця можливість стане доступною і для людей, які отримали повістку.
Варто зазначити, що у разі виникнення проблем із направленням може знадобитися особистий візит до ТЦК.
Подати запит можна з будь-якого місця, навіть із-за кордону, однак медичний заклад для проходження ВЛК визначається системою автоматично.
Нагадуємо, що робити після проходження ВЛК. Всі результати медичного огляду автоматично передаються до реєстру "Оберіг". Інформація оновлюється у військово-обліковому документі в "Резерв+", тому додатковий візит до ТЦК не потрібен.
Електронне направлення залишається активним у застосунку протягом 30 днів. Якщо людина не з’явилася на огляд у цей період, потрібно подати новий запит.
Раніше "Телеграф" писав, як скасувати статус "порушення військового обліку" у "Резерв+". Юристи розповідають, що проблему можна вирішити письмово.