Военный билет в "Резерв+": как получить и обновлять документ
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Сервис позволяет не только пересмотреть военно-учетные данные
Приложение "Резерв+" открывает новые возможности для военнообязанных граждан. Теперь получить копию военно-учетного документа можно без посещения территориального центра комплектования (ТЦК) – все доступно онлайн.
Электронный военный билет имеет такую же юридическую силу, как бумажный вариант, что значительно упрощает доступ к необходимой информации. "Телеграф" рассказывает, как получить электронный военный билет.
Для создания цифрового военного документа необходимо выполнить следующие шаги:
- Загрузить приложение, для iOS – в App Store, для Android – в Google Play.
- Авторизоваться через BankID.
- Подтвердить личные данные – номер телефона, адрес проживания, электронную почту.
- Проверить синхронизацию с реестром "Оберег" (приложение автоматически получает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов).
После этого сгенерировать документ, в котором будут следующие данные:
- ФИО, дату рождения, ИНН;
- наличие бронирования или отсрочки;
- результаты медицинской комиссии и пригодность к службе;
- военно-учетную специальность.
Чтобы обновить военный билет в приложении, нажмите три точки и выберите функцию "Обновить документ".
Напоминаем, что сервис "Резерв+" позволяет:
- обновлять персональные данные без необходимости посещать ТЦК;
- получать электронные копии военных документов;
- отслеживать статус мобилизации или отсрочки;
- оформлять отсрочку для определенных категорий граждан (людей с инвалидностью, студентов, аспирантов, многодетных родителей).
Ранее "Телеграф" писал, что получить направление на военно-врачебную комиссию теперь можно без необходимости личного визита в ТЦК. Новая функция в приложении "Резерв+" позволяет запросить онлайн, что значительно упрощает процесс прохождения ВВК.