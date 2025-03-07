Военный билет в "Резерв+": как получить и обновлять документ

Сервис позволяет не только пересмотреть военно-учетные данные

Приложение "Резерв+" открывает новые возможности для военнообязанных граждан. Теперь получить копию военно-учетного документа можно без посещения территориального центра комплектования (ТЦК) – все доступно онлайн.

Электронный военный билет имеет такую же юридическую силу, как бумажный вариант, что значительно упрощает доступ к необходимой информации. "Телеграф" рассказывает, как получить электронный военный билет.

Для создания цифрового военного документа необходимо выполнить следующие шаги:

Загрузить приложение, для iOS – в App Store, для Android – в Google Play.

Авторизоваться через BankID.

Подтвердить личные данные – номер телефона, адрес проживания, электронную почту.

Проверить синхронизацию с реестром "Оберег" (приложение автоматически получает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов).

После этого сгенерировать документ, в котором будут следующие данные:

ФИО, дату рождения, ИНН;

наличие бронирования или отсрочки;

результаты медицинской комиссии и пригодность к службе;

военно-учетную специальность.

Чтобы обновить военный билет в приложении, нажмите три точки и выберите функцию "Обновить документ".

Напоминаем, что сервис "Резерв+" позволяет:

обновлять персональные данные без необходимости посещать ТЦК;

получать электронные копии военных документов;

отслеживать статус мобилизации или отсрочки;

оформлять отсрочку для определенных категорий граждан (людей с инвалидностью, студентов, аспирантов, многодетных родителей).

Ранее "Телеграф" писал, что получить направление на военно-врачебную комиссию теперь можно без необходимости личного визита в ТЦК. Новая функция в приложении "Резерв+" позволяет запросить онлайн, что значительно упрощает процесс прохождения ВВК.