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Военный билет в "Резерв+": как получить и обновлять документ

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сервис позволяет не только пересмотреть военно-учетные данные

Приложение "Резерв+" открывает новые возможности для военнообязанных граждан. Теперь получить копию военно-учетного документа можно без посещения территориального центра комплектования (ТЦК) – все доступно онлайн.

Электронный военный билет имеет такую же юридическую силу, как бумажный вариант, что значительно упрощает доступ к необходимой информации. "Телеграф" рассказывает, как получить электронный военный билет.

Для создания цифрового военного документа необходимо выполнить следующие шаги:

  • Загрузить приложение, для iOS – в App Store, для Android – в Google Play.
  • Авторизоваться через BankID.
  • Подтвердить личные данные – номер телефона, адрес проживания, электронную почту.
  • Проверить синхронизацию с реестром "Оберег" (приложение автоматически получает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов).

После этого сгенерировать документ, в котором будут следующие данные:

  • ФИО, дату рождения, ИНН;
  • наличие бронирования или отсрочки;
  • результаты медицинской комиссии и пригодность к службе;
  • военно-учетную специальность.

Чтобы обновить военный билет в приложении, нажмите три точки и выберите функцию "Обновить документ".

Напоминаем, что сервис "Резерв+" позволяет:

  • обновлять персональные данные без необходимости посещать ТЦК;
  • получать электронные копии военных документов;
  • отслеживать статус мобилизации или отсрочки;
  • оформлять отсрочку для определенных категорий граждан (людей с инвалидностью, студентов, аспирантов, многодетных родителей).

Ранее "Телеграф" писал, что получить направление на военно-врачебную комиссию теперь можно без необходимости личного визита в ТЦК. Новая функция в приложении "Резерв+" позволяет запросить онлайн, что значительно упрощает процесс прохождения ВВК.

Теги:
#Мобилизация #Военный билет #Резерв+