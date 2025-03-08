Залужный, Ким или даже Арестович? ИИ назвал главных фаворитов на пост президента Украины

Есть несколько факторов, которые на это повлияют

Вопрос президентских выборов в Украине не раз поднимался в сети, однако большинство волнует, кто же может стать будущим кандидатом. Действительно ли есть вероятность появления в этом списке экс-головкома Валерия Залужного или экс-президента Петра Порошенко.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с этим вопросом. Заметим, что на официальном уровне проведение президентских выборов и выдвижение кандидатов не происходит.

Grok сформировал подборку возможных кандидатов, учитывая современное состояние Украины из-за войны с Россией, экономического кризиса и меняющегося общественного мнения.

Кто может пойти в президенты Украины?

Владимир Зеленский

Действующий президент – ключевая фигура в современной политике. В начале своей президентской деятельности у него была безумная поддержка, однако с течением времени и продолжением войны его популярность снизилась. Одна, если Зеленский все-таки пойдет на второй срок, его ждет немало проблем и большая конкуренция. Его лидерство сейчас не все украинцы воспринимают как нечто потрясающее, особенно учитывая затяжную войну. По мнению ИИ, его шансы на переизбрание почти полностью зависят от дальнейших действий и условий завершения войны.

Валерий Залужный

Экс-головком Вооруженных сил Украины Залужный очень заметная фигура на политической арене сейчас. Его отстранение от должности главнокомандующего возмущало многих, ведь в первый год войны он построил мощный авторитет среди украинцев. Граждане воспринимают его как компетентного и решительного руководителя, хорошо проявившего себя в кризисной ситуации. Военный опыт Залужного на фоне войны – большой плюс. Но отсутствие политического опыта на международной арене – минус. Даже при этом Залужный, по мнению ИИ, имеет высокий шанс стать кандидатом в президенты.

Виталий Ким

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким еще в начале войны стал очень популярным. Его видео смотрели на уровне с обращениями Зеленского, ведь тогда народ нуждался в поддержке и уверенности. Основной его успешной кампании может стать медийность и практический подход, который украинцы помнят с начала войны. Ким воспринимается близким к народу, его вполне могут поддержать. Однако наличие успешного опыта на региональном уровне не может гарантировать то же самое на международной арене.

Алексей Арестович

Бывший советник Офиса президента – один из потенциальных кандидатов. Он, как и предыдущие лица, снискал свою славу в начале войны. Тогда Арестович показал, что умеет объяснять сложные вещи простыми словами. Его харизма и медийность – плюсы, а вот нынешние заявления вполне могли отпугнуть избирателей. По мнению ИИ, его шансы очень неоднозначны, и зависят от курса, который он выберет дальше.

Петр Порошенко

Экс-президент Украины имеет небольшую поддержку народа. На фоне Зеленского, при котором началась война, политика Порошенко может кому-то казаться более успешной. Однако громкие коррупционные дела сильно повлияли на его репутацию. ИИ считает, что у Порошенко есть шансы в предвыборной гонке, но при условии, что он мобилизует усилия, чтобы убедить избирателей.

Юлия Тимошенко

Эта женщина на самом деле – ветеран украинской политики. Она несколько раз баллотировалась в президенты, и до сих пор пользуется определенной популярностью среди избирателей. У Тимошенко, по мнению ИИ, есть неплохие шансы, особенно если умело построит кампанию на фоне обесценения украинцев текущей властью.

Какие факторы будут влиять на выбор украинцев

Война с Россией. Это один из важнейших факторов судьбы выборов и большинства кандидатов. Украинцы, скорее всего, будут выбирать тех, кто сможет укрепить оборону страны, удержать или построить стабильный мир. Здесь вполне подходит Залужный.

Экономика. Экономический кризис, который с течением войны только усугубляется, будет еще одним столбом для строительства предвыборных кампаний. Поэтому нарративы Тимошенко и практический подход Кима могут найти отклик.

Международная поддержка. Учитывая современное положение Украины, умение президента быть умелым игроком на международной арене будет важным. Здесь подойдут кандидаты, уже имеющие такой опыт, Зеленский и Порошенко.

Общественное настроение. Этот пункт на первый взгляд кажется незначительным, но видение народом будущего страны может оказать немалое влияние на выборы. Поэтому харизма кандидатов будет играть свою роль, например, как у Арестовича или Залужного.

Кто имеет больше шансов?

По мнению ИИ, лидером из всех названых является Залужный. Большую роль в этом играет его сделанная за время войны репутация. К тому же он не запятнался в политических скандалах, выглядит как надежный кандидат. Но шансы кандидатов определенно зависят от того, кто будет баллотироваться. Также и Зеленский до сих пор считается сильным игроком, особенно если построит мощную кампанию. Судьба остальных зависит от их кампаний.

ИИ отметил, что сейчас политическая арена Украины изменчива, поэтому спрогнозировать, кто станет следующим президентом, трудно. Однако у Залужного есть неплохие шансы, если он все же пойдет на выборы и выстроит правильно кампанию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ИИ назвал вероятные варианты, где будут проходить мирные переговоры Украины и России.