В Киеве очень загрязнен воздух: названы причины и советы, что делать
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Почему киевлянам следует оставаться дома: показатели загрязнения зашкаливают.
В Киеве в субботу, 8 марта, значительно ухудшилось качество воздуха. В нескольких районах столицы уровень загрязнения превысил 150 единиц, что опасно для здоровья человека.
Об этом сообщает SaveEcoBot. Подобная ситуация наблюдалась и в Броварах Киевской области – 7 марта уровень загрязнения воздуха там также превышал 150 единиц, что свидетельствует о значительном превышении нормы.
Согласно информации ведущего мирового поставщика данных о загрязнении воздуха IQAir, по состоянию на утро 8 марта Киев занял 6 место в рейтинге качества воздуха среди крупных городов мира (с индексом 157 — "нездоровый").
Почему ухудшилось качество воздуха?
Эксперты объясняют, что вероятной причиной такого загрязнения является:
- Пожары в экосистемах Киевской области
- Неблагоприятные метеоусловия – низкая скорость ветра способствует накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.
Как уберечь здоровье?
К улучшению ситуации врачи рекомендуют:
- Закрыть окна во избежание попадания загрязненного воздуха в помещение
- Ограничить пребывание на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей
- Пить больше воды, чтобы помочь организму выводить токсины
- Использовать воздухоочистители, если есть такая возможность
Жителям Киева и Броваров советуют следить за показателями качества воздуха и по возможности удержаться от прогулок в периоды сильного загрязнения.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в четверг, 6 марта, в селе Софиевская Борщаговка в Киевской области произошел масштабный пожар. Возгорание началось в поле, но из-за порывистого ветра огонь стремительно начал распространяться и дошел до домов и местных ЖК.