В Киеве очень загрязнен воздух: названы причины и советы, что делать

Почему киевлянам следует оставаться дома: показатели загрязнения зашкаливают.

В Киеве в субботу, 8 марта, значительно ухудшилось качество воздуха. В нескольких районах столицы уровень загрязнения превысил 150 единиц, что опасно для здоровья человека.

Об этом сообщает SaveEcoBot. Подобная ситуация наблюдалась и в Броварах Киевской области – 7 марта уровень загрязнения воздуха там также превышал 150 единиц, что свидетельствует о значительном превышении нормы.

Согласно информации ведущего мирового поставщика данных о загрязнении воздуха IQAir, по состоянию на утро 8 марта Киев занял 6 место в рейтинге качества воздуха среди крупных городов мира (с индексом 157 — "нездоровый").

Почему ухудшилось качество воздуха?

Эксперты объясняют, что вероятной причиной такого загрязнения является:

Пожары в экосистемах Киевской области

Неблагоприятные метеоусловия – низкая скорость ветра способствует накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Как уберечь здоровье?

К улучшению ситуации врачи рекомендуют:

Закрыть окна во избежание попадания загрязненного воздуха в помещение

Ограничить пребывание на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей

Пить больше воды, чтобы помочь организму выводить токсины

Использовать воздухоочистители, если есть такая возможность

Жителям Киева и Броваров советуют следить за показателями качества воздуха и по возможности удержаться от прогулок в периоды сильного загрязнения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в четверг, 6 марта, в селе Софиевская Борщаговка в Киевской области произошел масштабный пожар. Возгорание началось в поле, но из-за порывистого ветра огонь стремительно начал распространяться и дошел до домов и местных ЖК.