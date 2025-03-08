Меми про 8 Березня вже несуться мережею - кращі жарти та відео

Українці не обійшли свято іронією

8 Березня — день, коли жінки "міряються букетами" в мережі. Це свято пов'язане з великою кількістю стереотипів, з чого сміються у соцмережах.

"Телеграф" зібрав найяскравіші меми про 8 березня. Іронізують над традицією дарування квітів, але не лише.

Є меми про те, як з 8 Березня вітають військові. Для багатьох українок зараз найбажаніший подарунок — відпустка чоловіка з фронту.

Є й жінки, які не сприймають традиційного контексту 8 Березня — "свято весни та краси". Вони сприймають стереотипні привітання цього дня "в штики".

Нагадаємо, штучний інтелект дав п'ять порад, що робити, якщо коханий не подарував квіти на 8 березня. Вони допоможуть подолати розчарування та гіркоту, а може навіть захистять від скандалу.

Як розповідав "Телеграф", раніше ШІ назвав п'ять причин, чому не треба дарувати жінкам квіти на 8 Березня. Ця давня традиція має свої недоліки: короткочасність, екологічну шкоду, стереотипність.

Також ми розповідали про жінку, яка придумала свято 8 Березня — німецьку активістку Клару Цеткін. Вона відома в історії як революціонерка, феміністка та соціалістка — як вона виглядала і де поховано її прах.