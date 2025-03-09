Україну заллє дощами. Яким регіонам не пощастить з погодою у найближчі дні

Весняне тепло не відступить

Аномальне тепло протримається в Україні ще кілька днів. Але вже з 11 березня погода почне змінюватись і Україну накриють рясні дощі зі снігом.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Протягом 12-13 березня на заході, сході та в центрі країни очікуються рясні опади.

Вже в ніч на середу, 12 березня, на заході України почнуться дощі, подекуди можливий навіть мокрий сніг. На карті дощові зони вказані блакитно-зеленим кольором. Проте стовпчик термометра протягом доби коливатиметься від +7-5 градусів вночі та до +18 градусів вдень.

У четвер, 13 березня, очікуються дощі на заході, сході та в центрі країни. У гірських регіонах синоптики прогнозують грози, що слід враховувати під час формування маршрутів. Подекуди рівень опадів перевищуватиме 6 мм. Температура в цей день буде доволі теплою, стовпчик термометра показуватиме від +5 до +10 градусів вночі, а вдень — від +15 до +18 градусів.

На карті зони найінтенсивніших опадів жовті, а помірних — бузкові.

Зауважимо, що, за даними Укргідрометцентру, також прогнозуються дощі 12-13 березня в Україні. Проте синоптики обіцяють, що затяжної похмурої погоди не буде. Сила вітру в цей період становитиме до 12 м/с.

Погода в Україні 13 березня

Погода в Україні 12 березня

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Україну чекають снігопади посеред весни. Вже відомо, коли погода зіпсується остаточно.