Украину зальет дождями. Каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни

Весеннее тепло не отступит

Аномальное тепло продержится в Украине еще несколько дней. Но уже с 11 марта погода будет меняться и Украину накроют обильные дожди со снегом.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. В течение 12-13 марта на западе, востоке и в центре страны ожидаются обильные осадки.

Уже в ночь на среду, 12 марта, на западе Украины начнутся дожди, иногда возможен даже мокрый снег. На карте дождевые зоны указаны голубовато-зеленым цветом. Однако столбик термометра в течение суток будет колебаться от +7-5 градусов ночью и до +18 градусов днем.

В четверг, 13 марта, ожидаются дожди на западе, востоке и в центре страны. В горных регионах синоптики прогнозируют грозы, которые следует учитывать при формировании маршрутов. Местами уровень осадков будет превышать 6 мм. Температура в этот день будет достаточно теплой, столбик термометра покажет от +5 до +10 градусов ночью, а днем — от +15 до +18 градусов.

На карте зоны наиболее интенсивных осадков желтые, а умеренные — сиреневые.

Заметим, что, по данным Укргидрометцентра, прогнозируются дожди 12-13 марта в Украине. Однако синоптики обещают, что затяжной пасмурной погоды не будет. Сила ветра в этот период составит до 12 м/с.

Погода в Украине 13 марта

Погода в Украине 12 марта

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину ждут снегопады посреди весны. Уже известно, когда погода окончательно испортится.