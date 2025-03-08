Аномально тепло, але з нюансом: якою буде погода на вихідні (карта)

Майже у всій країні фіксуватимуть теплу температуру повітря

В Україні на вихідних збережеться аномально тепла погода, температура повітря буде вищою за кліматичну норму на 5–10 градусів. Опадів синоптики не прогнозують, а атмосферний тиск залишатиметься високим. Завдяки цьому небо буде малохмарним, вітер слабким. Попри це, вранці міста окутуватиме туман.

Як повідомив синоптик Ігор Кібальчич, у суботу, 8 березня, на заході України буде малохмарно та без опадів. Нічна температура коливатиметься від 0 до +5 градусів, а вдень потеплішає до +13…+18 °C. У північних областях також пануватиме тепла й суха погода: вночі +1…+6 °C, вдень повітря прогріється до +12…+17 °C. У центрі країни аналогічна ситуація – малохмарне небо, без опадів. Вночі температура становитиме +1…+6 °C, удень підніметься до +13…+18 °C.

На півдні України, зокрема й у Криму, буде найбільш сонячно й тепло. Вночі температура повітря складе +2…+7 °C, а вдень місцями сягатиме +19 °C, щоправда, на узбережжі морів буде трохи прохолодніше – від +8 до +13 °C. На сході країни погода також буде сухою та сонячною. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +1…+6 °C, а вдень піднімуться до +12…+17 °C.

У неділю, 9 березня, температура залишиться на аналогічному рівні. На заході країни ніч буде відносно теплою – від +1 до +6 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть +13…+18 °C. У північних областях малохмарна погода збережеться, нічна температура становитиме +1…+6 °C, а вдень очікується від +12 до +17 °C.

Центральні області також залишаться під впливом теплого повітря, без опадів. Температура вночі буде в межах +1…+6 °C, а вдень сягне +12…+17 °C. На півдні України й у Криму буде тепло та сухо, проте вітер посилиться. Вночі повітря прогріється до +2…+7 °C, а вдень – до +17 °C. Узбережжя морів залишиться прохолоднішим, із температурою +6…+11 °C.

На сході країни вихідний день також обіцяє бути сонячним. Температура вночі складе -1…+4 °C, а вдень буде доволі комфортно – від +11 до +16 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що синоптики вже найближчим часом прогнозують різку зміну погодних умов та рясні снігопади. У деяких областях очікується приріст снігового покриву на кілька сантиметрів.