Ухилився від мобілізації через релігію: на Полтавщині судили офіцера запасу

Чоловік пояснив, що брати зброю до рук не дозволяє віра

У Горішніх Плавнях на Полтавщині відбувся суд над чоловіком, який відмовився від мобілізації. Старший лейтенант запасу отримав три роки в’язниці за ухилення від військової служби.

Про це стало відомо з вироку суду. Слідство з'ясувало, що у червні 2022 року чоловік отримав повістку з вимогою з’явитися до військової частини, але на службу так і не прийшов.

Під час суду він пояснив, що це суперечить його релігійним переконанням: мовляв, брати зброю до рук не дозволяє віра. Ще у 2014 році він просив про можливість альтернативної служби, але йому відмовили. Ситуація повторилася й у 2022 році — ТЦК не дав згоди на альтернативну службу.

За словами обвинуваченого, коли він намагався пояснити свою позицію у військкоматі, там на нього тиснули та називали "сектантом". У суді він розповів, що готовий виконувати обов’язок перед державою, але тільки на невійськовій службі, яка не пов’язана з використанням зброї.

Свідки підтвердили, що справді є віруючою людиною та активно допомагає людям у реабілітаційному центрі. Він займався волонтерською діяльністю та підтримував нужденних. Попри це, суд вирішив, що його релігійні погляди не є підставою для відмови від мобілізації.

Сам обвинувачений свою провину визнав, але продовжує наполягати, що готовий служити на альтернативній службі, а не зі зброєю в руках. Його адвокат просив призначити більш м’яке покарання.

Однак суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому три роки позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під домашнім арештом з 22:00 до 06:00.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він пояснив, що не пішов служити, бо злякався за своє життя.