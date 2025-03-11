Пережил жену и даже дочь: как выглядит могила выдающегося академика Патона, который умер в возрасте 101 года

Патон родился до образования СССР и пережил его распад

Выдающийся украинский ученый Борис Патон скончался в возрасте 101 года и оказал неоценимое влияние на научную сферу. Он пережил много исторических событий и личных трагедий, оставив после себя богатое наследие.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Бориса Патона и от чего он умер. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Борис Патон — что о нем известно

Украинский ученый Борис Патон родился в 1918 году в Киеве, где получил высшее образование и начал свои первые шаги в карьере. Борис Патон стал выдающимся инженером и академиком благодаря достижениям в области сварки, материаловедения и механики, а также созданию уникальных технологий для авиации, судостроения и космонавтики. Его работы сыграли ключевую роль в развитии многих отраслей промышленности.

Борис Патон созданил уникальные технологии для авиации и судостроения

С 1962 года Патон непрерывно был президентом Национальной академии наук Украины и способствовал развитию украинской науки и ее интеграции в мировое научное сообщество. Он также играл важную роль в сохранении и продвижении научного потенциала нашей страны, особенно в сложные исторические периоды. Благодаря его усилиям, НАН Украины стала важным центром научного обмена и сотрудничества на международной арене.

Борис Патон был директором НАН Украины с 1962 года

Борис Патон родился до образования СССР и пережил его распад, в частности пережил пятерых генсеков Советского Союза. Но помимо этого, выдающийся академик пережил личные драмы.

В 2013 году скончалась супруга Бориса, с которой он прожил вместе 65 лет. Как и супруг, Ольга практически всю жизнь также посвятила науке. В браке у них родилась дочь Евгений, которая была знаменитым биологом. Но в декабре 2009 года наследница Патона скончалась, ей было 53 года.

Дочь Бориса Патона умерла в 53 года

Как выглядит могила Бориса Патона и от чего он умер

Украинский ученый прожил почти 102 года. У него были многочисленные заболевания сердечно-сосудистой системы и причиной смерти стала остановка сердца. Жизнь Бориса Патона оборвалась в 2020 году.

Борис Патон умер на 102-м году жизни

Похоронили академика на Байковом кладбище. Через год на его могиле установили надгробный памятник. Монумент Борису Патону представляет собой бронзовый бюст, установленный на высоком постаменте из черного гранита.

Как выглядит могила Бориса Патона

Борису Патону в 2021 году установили памятник

"Телеграф" писал ранее, как выглядит сейчас могила певца Виталия Белоножко на Байковом. Жизнь артиста оборвалась 9 января 2024 года. Ему было 70 лет.