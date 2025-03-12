Эмигрантам повестки не присылают? Юрист развеял популярный миф

Если нет документов на отсрочку, гражданин считается подлежащим мобилизации

С начала полномасштабного российского вторжения из Украины уехало 650 тысяч мужчин призывного возраста, и далеко не все из них имеют право на отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Так что терцентры комплектования (ТЦК) и соцподдержки могут направлять таким гражданам повестки по месту регистрации в Украине.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев. Он пояснил: если в ваших военно-учетных данных указан украинский адрес, отправленная туда повестка обретает юридическую силу.

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Отправленная по почте напечатанная повестка считается официально врученной независимо от того, проживаете ли вы по этому адресу на самом деле и брали ли повестку в руки.

В основном это касается людей, которые находятся в резерве.

— Например, если ТЦК видит, что у них есть гражданин, скажем, Дмитрий Иванов, не имеющий документов на отсрочку, то он считается подлежащим мобилизации. В таких случаях довольно часто посылают повестки по указанным адресам, — объясняет в комментарии "Телеграфу" юрист.

Если военнообязанный эмигрант не возвращается добровольно, к нему могут быть применены административные или уголовные санкции за нарушение правил мобилизации, говорит Роман Лихачев.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, сколько раз можно игнорировать повестку.