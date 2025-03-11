Отримали повістку? Чи можуть надіслати ще одну та яка відповідальність за неявку

Юрист розповів, що обов'язково треба зробити після сплати штрафу

Повістка діє до моменту мобілізації громадянина або до притягнення його до адміністративної відповідальності. Це означає, що після отримання першого виклику немає потреби надсилати нові повістки одну за одною.

Однак після сплати штрафу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право видати нову повістку з аналогічною вимогою. Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат Дмитро Кушнаренко.

Також можливе повторне вручення повістки у випадку зміни персональних даних військовозобов’язаного, про які він не повідомив вчасно. У такому разі повістка буде надіслана або вручена з метою уточнення облікових даних.

Скільки повісток можуть надіслати

ТЦК та СП не мають обмежень у кількості надсилань повісток у разі завершення дії попередніх викликів. Це означає, що навіть після сплати штрафу чи закінчення терміну дії попередньої повістки, громадянин може отримати нову.

Яка відповідальність за неявку

За неявку за "бойовою" повісткою, яка містить категоричний припис про прибуття на збірний пункт у визначений день і час, настає кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, у разі порушення військового обов’язку під час воєнного стану передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Як уникнути проблем після сплати штрафу

Адвокат Дмитро Кушнаренко звернув увагу на важливий момент: після сплати штрафу необхідно проконтролювати внесення відомостей про зняття з розшуку в реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Оскільки непоодинокими є випадки коли ТЦК та СП не дотримуються процедури та не вносить ці дані.

Раніше "Телеграф" писав, хто не підлягає призову у 2025 році. Отримати відстрочку від мобілізації можна не лише за станом здоров'я, а й за особливими сімейними обставинами.