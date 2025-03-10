"Прямий зв'язок": у ISW назвали причину успіхів росіян на Курському напрямку (карта)

Призупинення розвідки США найбільше вплинуло на операції України на цьому напрямку

США припинили надавати розвіддані Україні, тому російські військові активізувалися у Курській області, де впродовж кількох днів зуміли досягти певних успіхів у просуванні. Попри те, що зв’язок між призупиненням обміну розвідданими США та невдачами ЗСУ цими днями в Курській області аналітики розцінюють як непрямий, в Інституті вивчення війни вважають, що саме це рішення Білого дому могло мати руйнівні наслідки для українських оборонців.

Про це стало відомо зі зведення інституту за 9 березня. Новини зі США про призупинення надання Україні військової допомоги та обмін розвідувальними даними стало відомо 5 березня. Вже у наступні дні на Курському напрямку можна було спостерігати активізацію сил РФ.

"6 і 7 березня російські війська активізували наступальні дії з метою витіснення українських військ з Курської області", — пишуть аналітики.

Підставою для таких висновків аналітики вважають, окрім активізації ЗС РФ на цьому напрямку, повідомлення від кремлівської верхівки щодо намірів скористатися призупиненням військової допомоги США та обміну розвідданими, аби максимально нашкодити ЗСУ.

"З початку вторгнення в серпні 2024 року Росія намагалася відтіснити українські сили від виступу в Курській області шляхом повільного, виснажливого просування. Пізніше в жовтні 2024 року Росія розгорнула приблизно 12 000 північнокорейських військовослужбовців для допомоги у відбитті вторгнення, але російські війська продовжували досягати лише поступових успіхів", — пишуть в ISW.

Зараз же, за даними відомства, росіяни активно намагаються штурмувати позиції ЗСУ та відкидати Сили оборони назад.

"Російські війська руйнують північну частину українського виступу в Курській області", — зазначають аналітики.

В Інституті вивчення війни додали, що джерело в українському уряді повідомляло в статті Time від 8 березня, що призупинення розвідки США найбільше вплинуло на операції України в Курській області.

Курська битва — що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони України розпочали операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.

З того часу минуло пів року. Яких успіхів досягли ЗСУ та які втрати росіян — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.