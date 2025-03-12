На фоне ухода ВСУ из Суджи стало известно об отставке генерала в командовании сектора

В настоящее время Красильников находится в батальоне резерва

Дмитрий Красильников, командующий Оперативным командованием "Север" уволен с должности. Такая информация появилась в публичном пространстве после новостей о возможном выходе ВСУ из Курской области.

Об этом в комментарии "Суспильному" сказал сам генерал-майор Красильников. Журналист спросил у Красильникова, с чем может быть связано увольнение.

На это генерал-майор ответил, что предположения у него есть. Но пока не хочет разговаривать на эту тему.

"Мое мнение на этот счет, что нет существенных причин для такого (увольнения, — ред.). И события на Курщине… Грубо говоря, я из Курщины выехал еще в ноябре", – добавил Красильников.

Приказ был подписан 7 марта. В настоящее время Красильников находится в батальоне резерва.

По данным генерал-майора, его место в должности командующего ОК "Север" уже занял бригадный генерал Алексей Шандар. До этого он был заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Украины.

Напомним, что об увольнении Красильникова в ночь с 11 на 12 марта сообщила народный депутат Марьяна Безуглая на своей Facebook-странице. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Сырский уволил Красильникова несмотря на позицию командующего Сухопутных войск Драпатого.

Генштаб ВСУ не комментировал информацию.

Дмитрий Красильников — что известно

Красильников занимал должность командующего Оперативного командования Север с марта 2023 года.

Дмитрию Красильникову 46 лет, издание "Новинарня" называло его одним из самых "свежих" бригадных генералов (получил звание указом президента 10 декабря 2021 года).

Он участвовал в освобождении Торецка, Дебальцевской операции, возглавлял 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области.

В начале полномасштабного вторжения оборонял Харьковскую область и Горловское направление Донецкой области. В 2022 году двое суток отбивался от непрерывного штурма оккупантов и не пустил российскую армию на Харьков из Луганской области.

Президент 28 февраля 2022 года наградил военного званием Героя Украины и орденом "Золотой Звезды".

Ситуация в Курской области

Напомним, издание Forbes 12 марта писало, что часть военных ВСУ могла покинуть Курскую область, где россияне недавно имели успех, и эвакуироваться на украинскую сторону границы. Речь идет, в частности, и об одной из самых боеспособных бригад.

В марте российские войска сумели добиться успехов в продвижении в Курской области. В Институте изучения войны считают, что именно решение Белого дома по прекращению обмена разведданными с Украиной могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников.

В свежей сводке Генштаба от 12 марта сообщается, что в операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины отразили 33 атаки российских войск.

Кроме этого, враг нанес 22 авиационных удара с применением 28 управляемых авиабомб, а также совершил 280 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

Напомним, что Силы обороны Украины приступили к операции в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска поначалу взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

С тех пор прошло полгода. Каких успехов добились ВСУ и какие потери россиян — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.