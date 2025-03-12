До моделей OnlyFans прийшла поліція з обшуками: хто міг "злити" інформацію про них

Поліція почала масові обшуки в моделях OnlyFans: що відомо?

В Україні розгорівся скандал навколо правоохоронних органів, які розпочали обшуки в моделей OnlyFans. За інформацією джерел, дані про доходи кріейторів спершу потрапили до Державної податкової служби, а згодом – до Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Одна з моделей, відома як "громадянка С.", розповіла "Економічній правді" про обшук у своєму будинку в Харкові, який відбувся 11 березня. За її словами, слідчі Нацполіції діяли за ухвалою суду, пов’язаною зі статтею 301 ККУ (розповсюдження порнографії з отриманням значного прибутку).

Дівчина стверджує, що під час обшуку правоохоронці вилучили ноутбук, флешки та 200 тисяч доларів, які вона планувала обміняти для сплати податків за 2023 рік. Модель підозрює, що її розмови могли прослуховувати, оскільки візит слідчих співпав із запланованим обміном валюти.

Коли вона попросила не арештовувати кошти, правоохоронці, за її словами, запропонували вирішити питання і залишити їй половину суми – 100 тисяч доларів.

За словами "громадянки С.", під час обшуку слідчий показав їй список інших моделей, щодо яких ведеться розслідування. Поліція вже здійснила "контрольні закупівлі" контенту й активно збирає докази.

Дівчина вважає, що дані про заробітки українських моделей OnlyFans могли потрапити до правоохоронців через податкову, яка отримала цю інформацію восени 2024 року. Згодом БЕБ отримало доступ до цих даних за рішенням суду і почало обшуки серед тих, хто мав найбільші доходи.

Раніше у БЕБ стверджували, що моделі "неправильно зрозуміли" мету допитів. Але після розголосу історії у ЗМІ слідчі дії призупинили. За словами джерел, неофіційно було вирішено не продовжувати переслідування моделей до ухвалення законопроєкту про декриміналізацію порно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Німеччині 75-річний політик Бернд Фогель потрапив у скандал через "гарячі" коментарі під фотографіями моделей OnlyFans. Після того, як його непристойні повідомлення у соцмережі X побачили всі, йому довелося зняти свою кандидатуру з виборів до бундестагу.